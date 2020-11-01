Французские следователи не исключают, что причиной нападения на православного священника в Лионе был личный конфликт

Вчера служителю церкви дважды выстрелили в спину.

Следствие отмечает, что в момент нападения пострадавший не носил нарядов, свойственных для служителей церкви, а в самом греческом храме, где он работает, в то время каких-либо церемоний не проводилось. В связи с этим, как сообщает французский телеканал BFM, ни одна из версий произошедшего не исключена.

Неизвестный дважды выстрелил из охотничьего ружья в спину 52-летнему священнику Николаю Какавелакису вчера в районе четырёх часов дня. Служитель в это время закрывал двери церкви. Нападавший скрылся, а раненого прооперировали в госпитале. Пострадавший был в тяжёлом состоянии, сообщений, о том, что оно каким-либо образом изменилось, не поступало.

Ранее источник BFM в прокуратуре рассказывал, что по этому делу в соседнем округе Лиона задержали подозреваемого. Тем не менее, оружия у него при себе не было. Официально в следственных органах эту информацию еще не подтвердили.

Нападение на священника в Лионе случилось через два дня после теракта в стенах собора Нотр-Дам в Ницце. Там исламист с ножом убил троих человек.

Это в свою очередь происходит на фоне массовой волны возмущений мусульман. Они возмущены публикациями карикатур на пророка Мухаммеда во Франции.