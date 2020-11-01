В Татарстане арестован отчим мальчика, который 30 октября напал на полицейских

Кукморский районный суд арестовал до 30 декабря задержанного накануне Марата Замалиева. Мужчину подозревают в негативном на пасынка. Интерфакс сообщает о том, что отчиму инкриминируют 91 статью Уголовного кодекса — «принудительные меры воспитательного воздействия». Замалиев известен как сторонник идей радикального ислама. Он входил в бандформирования, предположительно связанные с террористом Хаттабом.

В 1999 году он получил 14 лет за попытку взорвать газопровод Уренгой-Помары-Ужгород. После выхода на сврбоду занимался бизнесом. Вместе с ним был задержан и еще один мужчина, который проходил по тому же делу, а сейчас работал у него в кафе. Напомню, что подросток бросил в здание полиции два коктейля Молотова, а затем ударил ножом офицера, который пытался его задержать. Правоохранители вынуждены были открыть огонь на поражение. От полученных ран нападавший скончался.

В Кремле не усмотрели связи происшествия в Кукморе с терактами во Франции.