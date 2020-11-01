В гараже в Мытищах, где сегодня прогремел взрыв, работал автосервис

Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. По его сведениям, сейчас устанавливается, насколько законной была эта деятельность. В результате взрыва разрушены пять гаражных боксов: у трех обрушились перекрытия, у двух частично

повреждены стены. Общая площадь обрушения составила 50 кв. метров. По предварительным данным, обрушение произошло из-за взрыва газового баллона. Один человек погиб, еще один получил ранения и госпитализирован.