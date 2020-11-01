Суд в Татарстане арестовал сожителя матери подростка, напавшего на полицейских в полицейских в Кукморе

Как сообщил источник Интерфакса в правоохранительных органах республики, его подозревают в причастности к преступлению. В ночь на 30 октября 16-летний подросток попытался поджечь райотдел полиции с помощью зажигательной смеси. При задержании он кричал «неверные» и «Аллаху акбар!», несколько раз ударил ножом одного из полицейских, те открыли огонь на поражение и застрелили молодого человека.

На следующий день был задержан сожитель матери подростка. Ранее сообщалось, что в 1999 году он был осужден на 14 лет за подрыв трех магистральных газопроводов.