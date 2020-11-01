В Испании не утихают протесты против ограничительных мер в связи с распространением коронавируса

Центром протеста сегодня стала столица страны Мадрид. Мирные манифестации переросли с стычки с полицейскими, которые начались после того, как под крики «Свобода!» активисты попытались перекрыть одну из центральный улиц Гран-Виа. Протестующие сжигали мусорные баки и строили баррикады. Пострадали 12 полицейских, в том числе двое офицеров. Правоохранители задержали более 30 человек. В городе Логроньо в столкновениях с толпой ранения получили 7 полицейских. Шестеро участников акции были отправлены в участок. Неспокойно было и в стране басков, где смириться с ограничениями были не согласны жители Сан-Себастьяна, Бильбао и других городов. И здесь, равно как и в Сантандере не обошлось без задержаний.

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал сограждан к ответственности, единству и жертвенности, но все это проявилось на городских улицах в противоположном смысле.

За время пандемии Испания потеряла почти 36 тысяч человек. Коронавирусом в стране заразились более миллиона и двухсот тысяч граждан.