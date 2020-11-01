Храмы РПЦ не вводят дополнительные меры безопасности после нападения на православного священника в Лионе

Об этом сообщил ТАСС руководитель информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков.

Накануне вечером священник греческой церкви в Лионе был госпитализирован в тяжелом состоянии после того, как нападавший выстрелил в него упор из ружья. Подозреваемый и еще 6 человек из его окружения задержаны, передает телеканал BFM. В четверг предполагаемый исламист убил в католическом соборе Ниццы трех человек.

На следующий день, в пятницу, в Москве у здания посольства Франции прошла акция мусульман из-за слов президента страны о карикатурах на пророка Мухаммеда. В связи с этими протестами власти столицы порекомендовали временно закрыться старейшей в Москве католической церкви, несмотря на отмечаемый сегодня День всех святых. Это сказал «Эху Москвы» представитель римско-католической архиепархии, священник Игорь Ковалевский.

В свою очередь, член комиссии Мосгордумы,по безопасности депутат от КПРФ Сергей Савостьянов отметил в интервью нашей радиостанции, что требованием закрыть храм вместо того, чтобы обеспечить его охрану, власти показывают свою неэффективность.