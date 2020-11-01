В Минске, где сегодня оппозиция проводит акцию «Марш против террора», силовики открыли огонь в воздух перед колонной

Это подтвердили в пресс-службе ГУВД белорусской столицы. Задержано не менее 20 митингующих.

На проспекте Независимости бойцы ОМОНа сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, когда толпа протестующих подошла к силовикам. В ней по разным данным от пяти до двадцати тысяч человек. Участники протестной акции обошли заслон из нескольких сотен омоновцев и продолжили движение по проспекту. Тогда силовики стали разбивать людей на небольшие группы и задерживать. В автозаках оказалось больше 20-ти человек, задержания продолжаются. Они идут и во дворах, куда вытеснили людей, сообщает портал tut.by.

Агентство Интерфакс только что сообщило, что на северо-востоке Минска раздались хлопки: похожие на взрывы светошумовых гранат. Оппозиция хочет сегодня пройти от центра города к урочищу Куропаты на северо-восточной окраине столицы — месту массовых захоронений жертв сталинских репрессий. О трагедии тех лет напоминает террор, который развязал в Белоруссии режим Лукашенко, избивая и пытая мирных протестующих, пишет телеграм-канал Nexta, его ведут из Польши белорусские политэмигранты. Они же координируют протесты в Белоруссии. Перед началом акции очевидцы рассказывали в соцсетях, что видели в центре Минска колонну из броневездеходов с крупнокалиберными пулеметами на крыше.

На этой неделе Александр Лукашенко предупредил, что силовики будут действовать ещё жёстче, поскольку оппозиция по его словам перешла все красные линии. Глава страны сказал, что тот, кто прикоснется к военнослужащему, должен уйти цитата «как минимум без рук». Акции против Лукашенко в Белоруссии идут почти 3 месяца.