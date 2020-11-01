Полиция Молдавии насчитала 43 обращения о нарушениях на президентских выборах

Были зафиксированы 6 случаев, когда граждане блокировали участки, отметили в правоохранительных органах. Так, в Варнице помешать голосованию жителей непризнанного Приднестровья попытались ветераны боевых действий, а также те жители, которые требовали от приезжих справок об отсутствии коронавируса, передает ТАСС.

На пост президента – 8 кандидатов, в том числе действующий лидер Игорь Додон, который считается пророссийским политиком, и бывший премьер-министр Майя Санду, которая возглавляет проевропейскую Партию действия и солидарности