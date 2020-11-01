Мужчина в костюме Деда Мороза, как передает «Интерфакс», взорвал гранату на рынке во Владимирской области

По одной из версий, он приревновал жену к одному из сотрудников рынка. Как сообщили ТАСС, в региональном департаменте здравоохранения, пострадали двое мужчин и женщина, которую вскоре отпустили домой, она получила легкие травмы. У одного из мужчин оторвало кисть, он в реанимации.