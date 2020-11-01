Грузовой «Боинг747» приземлился в аэропорту «Шереметьево» со сработавшим датчиком неисправности пневмосистемы

Грузовой «Боинг747» приземлился в столичном аэропорту «Шереметьево» со сработавшим датчиком неисправности пневмосистемы. Самолет прибыл из Сеула, сообщил источник ТАСС. Пассажиров на борту не было. Причины срабатывания датчика выясняются.