РБК: Министр транспорта Евгений Дитрих может вскоре уйти в отставку

Министр транспорта Евгений Дитрих, по сведениям источников РБК, может вскоре уйти в отставку. Среди претендентов на этот пост два его заместителя – руководитель Росавтодора Андрей Костюк и глава Росавиации Александр Нерадько, а также гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев. Источник издания отметил, что авиация – одна из самых пострадавших от пандемии отраслей и новому министру придется с этим что-то делать.