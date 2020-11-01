Президент Азербайджана провёл личную встречу с министром иностранных дел Турции

Они пообещали продолжить сотрудничество по вопросам конфликта в Нагорном Карабахе.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что премьер-министр Армении Никол Пашинян фактически уже признал поражение, когда на этой неделе направил в Москву обращение с просьбой оказать помощь в рамках о Соглашения о дружбе и сотрудничестве. В том числе в связи с этим азербайджанский лидер отметил, что вывод армянских вооружённых сил с территории Нагорного Карабаха должен быть обеспечен за столом переговоров, и это произойдет уже в самое ближайшее время.

Такое заявление президент Азербайджана сделал во время личной встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Тот, в свою очередь, сказал, что Анкара гордится победами Баку на поле боя, и что она и дальше будет помогать своему союзнику. Например, по словам дипломата, вскоре в Баку приедет еще одна делегация, теперь уже с министром обороны Турции.

В Ереване встречу Алиева с турецким министром еще не комментировали. В прошлую пятницу представители Азербайджана и Армении провели переговоры в Женеве. Там они условились обменяться списками пленных для возможного обмена и пообещали отказаться от намеренных ударов по объектам гражданской инфраструктуры и мирным жителям.

Боевые действия в Нагорном Карабахе не прекращаются с 27-ого сентября. Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но пока что это ни к чему не привело.