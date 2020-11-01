11 россиян умерли в этом году от коронавируса во время отдыха в Турции

Всего же поездка неутешительно закончилась для трехсот двадцати шести россиян, которые заразились КОВИД-19, проводя отпуск в этой стране. Об этом заявил посол России в Турции Алексей Ерхов. При этом он отметил, что местные курорты посетили более миллиона россиян с момента возобновления авиасообщения в начале августа этого года. Сейчас в больницах находятся более 30 наших граждан, а почти 90 изолированы в отелях. Вместе с тем, Ерхов утверждает, что обвинений в завозе вируса в Турцию из России на официально уровень он не получал. Дипломат напомнил и о том, что в ситуации с увеличением количества инфицированных, отправляясь в другую страну, уместно покупать полную медицинскую страховку, а также изучать правила местных властей, касающиеся КОВИД-19, чтобы не попасть в сложную ситуацию.



За последнюю неделю в Турции каждый день выявляют около 2 тысяч инфицированных коронавирусом. Всего с начала пандемии зарегистрировано более 375 тысяч случаев.