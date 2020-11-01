В Германии, Португалии и Великобритании на следующей неделе введут карантин

Последними из этих стран о введении новых ограничений объявили накануне португальские власти. Как сообщают местные СМИ, выходить из дома можно тем, кто идет на учебу, в магазин или к родственникам, которым необходима помощь. Также причиной может стать поездка на работу. Ранее во Франции правительство потребовало, чтобы жители не покидали дома без особой необходимости.