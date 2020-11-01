Z Архив новостей новости
5 1 6 99
14:33, 01 ноября 2020

В Испании акции протеста против карантинных мер закончились столкновениями с полицией

В Мадриде демонстранты, как передает агентство ЭФЭ, бросали камни в полицейских, поджигали мусорные баки и били витрины магазинов, среди пострадавших трое полицейских. В испанской столице были задержаны более 30 человек. Беспорядки произошли в ряде городов по всей стране. По сведениям газеты «Паис», в общей сложности были задержаны 60 человек, пострадали около 30 полицейских.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Проект Обращения Координационного совета Движения «Демократическая Россия» 30 лет назад мы навязали выборы коммунистическому государству. Мы призываем политиков нового поколения объединить усилия и потребовать от власти проведения честных выборов…

5 181 6 10391 27.10
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мнение в адрес французских властей я высказал как мусульманин, а не как политик За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь! Но молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией, я не смогу и не собираюсь!

5 231 6 23600 28.10
Блоги

Светлана Тихановская: Этот режим не достоин беларусского народа 26 октября, начнется общенациональная забастовка. Беларусы сделают этот шаг, потому что их слово – закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернём. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие…

5 97 6 13352 25.10
Блоги

Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото Эммануэля Макрона с отпечатком ботинка на лице Спортсмен написал, что французский лидер и его последователи под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства верующих мусульман…

5 186 6 20243 30.10
Блоги

Сергей Марков политолог

Франция может использовать опыт России Россия прошла путь за 20 лет от огромного терроризма к относительному спокойствию…

5 95 6 10413 30.10
Блоги

Акция протеста в Белоруссии. Хроника событий По данным правозащитного центра «Весна», число задержанных на несанкционированных акциях протеста превысило 200 человек…

5 156 6 65499 25.10
Блоги

+ В Барнауле будут судить граждан, которые демонстративно отказались надевать маски в трамвае В Барнауле будут судить граждан, которые демонстративно отказались надевать маски в трамвае Группа людей вошла в вагон и в ответ на требование кондуктора надеть маски категорически отказались. Вагоновожатый заблокировал двери и вызвал полицию, за что получил в свой адрес потоки оскорблений и угроз…

5 123 6 15788 28.10
8читать ;смотреть
Блоги

В Москве у посольства Франции протестующие сожгли фото Макрона Там проходит митинг мусульман, возмущённых публикацией карикатур на исламского пророка во Франции…

5 139 6 18421 30.10
Блоги

Джо Байден призывает руководство США остановить продвижение азербайджанских войск в Нагорный Карабах Он также призывает полностью обеспечить соблюдение Раздела 907 и прекратить поставки военной техники в Азербайджан…

5 71 6 9972 28.10
Блоги

Карина Орлова журналист

Четыре дня до выборов в США: страна готовится к насильственным протестам Самая очевидная угроза — это атака на избирательные участки, и к этому их тоже публично призвал Дональд Трамп, заявив, что его сторонники должны «пойти на избирательные участки и наблюдать очень внимательно» — за тем, чтобы у него, видимо, не украли голоса…

5 119 6 16715 30.10
Блоги

Алексей Филатов президент Союза «Офицеры Группы «Альфа»»

За «травкой» не заметили ядерные боеголовки? А мы таким образом получим недружелюбно настроенного к нам соседа с ядерными боеголовками, направленными на наши города. Пока это только перспектива, но она уже вовсю сквозит…

5 39 6 5603 27.10
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Прекрати, Макрон, пока еще не поздно Самое важное в жизни мусульманина — это религия. Никто не имеет права относиться к ней в насмешливой форме. Мусульмане этого не простят…

5 462 6 68368 27.10
Блоги

Карина Орлова журналист

Пять дней до выборов: война Lincoln project против Трампа Есть в Республиканской партии представители истеблишмента, которые не приняли Трампа с самого начала и с течением времени заняли еще большую оппозицию. Их называют never trumpers, «Трамп-никогда»...

5 142 6 24115 29.10
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Антисемитизм: градус зашкаливает. Почему это опасно для всех Антисемитизм: градус зашкаливает. Почему это опасно для всех И я поражен тому, что эта история всколыхнула в большей степени не тех, кто выступает за свободу слова, а тех, кто увидел в ней повод поставить вопрос о том, что чужие не нужны…

5 68 6 12200 29.10
8читать ;смотреть
Блоги

Михаил Таратута журналист

Америка перед выбором С точки зрения республиканцев, победа Байдена – это прыжок в пропасть. Многие из них считают, что в этом случае они потеряют ту Америку, которую они знали и любили, в которой хотят жить…

5 298 6 53024 26.10
Блоги

Сергей Марков политолог

Как я попал в заговорщики Много я читал бреда про российское вмешательство за последние годы, но этот претендует на первое место. 10 тысяч российских солдат? 70 миллиардов евро? Серьезно?..

5 40 6 7357 29.10

Популярное за неделю

Новости

Жириновский отказался извиняться перед Кадыровым Лидер ЛДПР сказал, что Россия светская страна и он не собирается спрашивать разрешения, когда и что говорить…

5 64 6 18298
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Пора называть вещи своими именами: либо в стране есть медицина, либо люди на грудах мусора и тряпья лежат на лестницах, умирают, хрипят, а под этими лестницами лежат трупы. Третьего, к сожалению, не дано…

5 88 6 123918 28.10
#слушать 52:10 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

27 октября: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 0 6 2232 27.10
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Не тяните кота за… Это не провал, это преступление, Вася Разнёс заразу по всей России однозначно ковидный турсезон и отсутствие должного контроля местных властей. Кремль и местные чиновники истерически боятся брать на себя ответственность. Это преступное поведение, но им наплевать…

5 103 6 153946 27.10
Блоги

+ Таксист высадил Алёну Водонаеву из машины за просьбу надеть маску Таксист высадил Алёну Водонаеву из машины за просьбу надеть маску «Вылезайте, ищите себе другое такси, хоть в маске, хоть в противогазе, хоть в чем», — сказал таксист…

5 254 6 129708 27.10
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8831409
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4688447

Сегодня в эфире