В Испании акции протеста против карантинных мер закончились столкновениями с полицией

В Мадриде демонстранты, как передает агентство ЭФЭ, бросали камни в полицейских, поджигали мусорные баки и били витрины магазинов, среди пострадавших трое полицейских. В испанской столице были задержаны более 30 человек. Беспорядки произошли в ряде городов по всей стране. По сведениям газеты «Паис», в общей сложности были задержаны 60 человек, пострадали около 30 полицейских.