Мэр Москвы на фоне роста числа заболевших выразил надежду, что ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться

Сергей Собянин отметил в телеэфире, что меры по борьбе с инфекцией показали свою эффективность, передает Интерфакс. Собянин неоднократно говорил, что власти не хотели бы возвращаться к таким мерам, как закрытие заведений общепита и предприятий сферы торговли и услуг.

Утром оперативный штаб сообщил о суточном приросте более 18600 человек, что стало максимальным значением с начала пандемии. В Москве за сутки выявили более 5260 заболевших и госпитализировали более 1100 пациентов, сообщили в городском штабе.

