Силовики в Минске начали стрелять в воздух, чтобы остановить колонну протестующих, передает «Интерфакс». Какое именно оружие применили милиционеры, не уточняется. Ранее сегодня на улицах белорусской столицы очевидцы впервые за почти три месяца протестов заметили бронеавтомобили с крупнокалиберными пулеметами. До этого каждое воскресенье появлялись бронетранспортеры для охраны резиденции Лукашенко.