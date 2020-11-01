Чавушоглу сообщил Алиеву, что в Баку с визитом прибудет министр обороны Турции

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в воскресенье в Баку сообщил, что в азербайджанскую столицу прибудет министр обороны Турции.

«Я прибыл по поручению и указанию президента. Вы каждый день говорите с ним, не менее двух раз в день, но я всё же передаю Вам его приветствие. У нас есть поручение президента не оставлять Азербайджан в одиночестве в этом процессе, регулярно посещать Баку и действовать совместно. Наш министр обороны, другие товарищи, Бинали бей (представитель правящей партии Турции Бинали Йылдырым — ред.) также прибудут. Председатель парламента находится здесь», — приводит слова Чавушоглу сайт президента Азербайджана.