В администрации Волгоградской области подтвердили, что от коронавируса умер бывший губернатор региона Николай Максюта

Он скончался в одной из больниц Подмосковья, передает «Интерфакс». Ранее сообщалось, что от осложнений, вызванных коронавирусом, скончалась его супруга. Николаю Максюте было 73 года. Он возглавлял Волгоградскую область с 1996 по 2009 год.