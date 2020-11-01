В белорусских городах сегодня пройдут традиционные воскресные акции протеста

Они устраиваются систематически уже почти три месяца.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что белорусы готовы взять ответственность за будущее страны, в то время как власти от нее уходят. Об этом она сказала в новом видеообращении. В начале недели Тихановская объявила об общенациональной забастовке, к которой присоединились студенты нескольких ВУЗов и рабочие ряда заводов. При этом из университетов поступали сведения об отчислении тех, кто принял участие в акциях протеста.