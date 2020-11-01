По данным местных СМИ, он был в средневековой одежде с холодным оружием. Убиты два человека, пятеро ранены. Спецоперация продолжается, сказал представитель полиции Квебека. Мотивы нападавшего остаются неизвестными.
Полиция Канады сообщила о задержании подозреваемого в нападении на прохожих недалеко от здания парламента
По данным местных СМИ, он был в средневековой одежде с холодным оружием. Убиты два человека, пятеро ранены. Спецоперация продолжается, сказал представитель полиции Квебека. Мотивы нападавшего остаются неизвестными.