Посетитель магазина в Коврове Владимирской области взорвал гранату, сообщает источник ТАСС. Пострадал он и еще два человека. Все были госпитализированы, сообщили в полиции. По словам другого источника агентства, по предварительной версии, мужчина применил гранату или какое-то взрывное устройство из-за ревности к жене.