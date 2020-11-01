«Интерфакс»: Мужчина, который напал накануне на полицейских в Москве, после задержания вел себя неадекватно

Мужчина, который напал накануне на полицейских в Москве, по сведениям «Интерфакса», после задержания вел себя неадекватно. В МВД намерены выяснить, является ли это следствием психического расстройства или употребления наркотиков. Задержанный говорил о голосах в своей голове. По информации телеграмм-канала Baza, безоружный уроженец Дагестана накануне избил двоих сотрудников второго оперативного полка, дежуривших у входа в московское УМВД. Телеграм-канал утверждает, что пострадавшие полицейские после нападения «отошли в сторону», пишет Baza. По словам источника, их хотят уволить за бездействие.
Самое обсуждаемое
+ В Барнауле будут судить граждан, которые демонстративно отказались надевать маски в трамвае Группа людей вошла в вагон и в ответ на требование кондуктора надеть маски категорически отказались. Вагоновожатый заблокировал двери и вызвал полицию, за что получил в свой адрес потоки оскорблений и угроз…
Четыре дня до выборов в США: страна готовится к насильственным протестам Самая очевидная угроза — это атака на избирательные участки, и к этому их тоже публично призвал Дональд Трамп, заявив, что его сторонники должны «пойти на избирательные участки и наблюдать очень внимательно» — за тем, чтобы у него, видимо, не украли голоса…
Популярное за неделю
27 октября: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)