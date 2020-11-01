«Интерфакс»: Мужчина, который напал накануне на полицейских в Москве, после задержания вел себя неадекватно

Мужчина, который напал накануне на полицейских в Москве, по сведениям «Интерфакса», после задержания вел себя неадекватно. В МВД намерены выяснить, является ли это следствием психического расстройства или употребления наркотиков. Задержанный говорил о голосах в своей голове. По информации телеграмм-канала Baza, безоружный уроженец Дагестана накануне избил двоих сотрудников второго оперативного полка, дежуривших у входа в московское УМВД. Телеграм-канал утверждает, что пострадавшие полицейские после нападения «отошли в сторону», пишет Baza. По словам источника, их хотят уволить за бездействие.