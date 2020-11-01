В Минске впервые замечены на улицах броневездеходы с крупнокалиберными пулеметами, сообщает «Интерфакс». Они проследовали в сторону стелы «Минск город-герой», где обычно собираются участники массовых протестов. Городскую резиденцию Александра Лукашенко во время демонстраций обычно охраняют 10 бронетранспортеров. В Минске вскоре должна начаться акция под названием «Марш против террора». Несколько станций метро в центре закрыли на вход и выход.