Петербурженка нашла на берегу финского залива человеческую ступню

Она была одета в резиновый сапог.

Прогулка у Финского залива в Кингисеппском районе Ленинградской области закончилась для петербурженки общением с полицией. Девушка совершила интересную находку, которую не смогла проигнорировать. Ее внимание привлекли человеческие кости. 33-летняя дама позвонила 02. Приехавшие на место полицейские подтвердили, что нашли ступню. Рядом с костями был резиновый сапог и носок. Останки передали в морг для исследования.

Этой осенью в Петербурге возбудили как минимум 7 уголовных дел из за убийств с последующим расчленением трупов.