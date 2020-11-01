В Волгограде скончался в реанимации мужчина, которого избили из-за ссоры в родительском чате

Об этом сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области. Драка произошла 23 октября в отделении одного из банков. Как сообщили в полиции, по одной из версий, сестра нападавшего попросила разобраться с потерпевшим, якобы он написал оскорбительные слова в ее адрес в родительском чате. Подозреваемый арестовал. Против него возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.