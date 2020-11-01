В России новый максимум выявленных за сутки заражённых коронавирусом

Их, согласно данным оперативного штаба, почти 18 тысяч 700 человек.

По всей стране уже в течение трёх дней выявляют больше 18-ти тысяч человек с коронавирусом. Но если накануне число заражённых несколько снизилось по сравнению с днем ранее, то сегодня опять выросло. 18665 зараженных – именно у такого количества россиян за минувший день выявили новую инфекцию, отчитался сегодня оперативный штаб по борьбе с ковидом. Это максимум с начала пандемии. Случаи заражения зафиксированы во всех регионах страны. Больше всего в Москве — за сутки почти 5300 человек заразились коронавирусом, на несколько сотен больше чем накануне. Следом идет Петербург — около девятисот инфицированных, далее Подмосковье, Нижегородская и Архангельская области. Лучше всего ситуация обстоит на Чукотке, в Ненецком автономном округе и Чечне. За сутки в разных регионах умерли 245 больных коронавирусом. Это немного меньше чем накануне. Москва лидирует и в печальной статистике смертности. В нашем городе за сутки по официальным данным умерли 52 человека. Летальные случаи зафиксированы также в Петербурге, Нижегородской области, ряде других регионов. Впервые с начала пандемии, как отмечает агентство ТАСС в стране зарегистрировали более двух тысяч смертей от коронавируса за неделю. Об ухудшении ситуации с ковидом всё чаще говорят чиновники. На этой неделе глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о проблемах с кислородом в больницах примерно 20-ти регионов. А вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в ряде субъектов возникла критическая ситуация с местами в больницах для больных коронавирусом.

Общее число заражённых с начала пандемии в России превышает миллион шестьсот тысяч человек. Умерли более 28-ти тысяч. Выздоровели за тот же период больше миллиона инфицированных.

Из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом правительство Великобритании вводит карантин в Англии. Об этом объявил премьер-министр Борис Джонсон. Джонсон сказал также, что, если система здравоохранения страны окажется перегружена из-за роста числа больных с COVID-19, это будет «моральная катастрофа».