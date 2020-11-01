В Москве по требованию властей закрыли храм из-за протестов мусульман у посольства Франции

В Москве в христианский праздник закрыт католический храм из-за недавних протестов у посольства Франции. Это сделано по рекомендации властей, сказал «Эху Москвы» представитель римско-католической архиепархии, священник Игорь Ковалевский. Игорь Ковалевский добавил, что два других католических храма в Москве открыты, в частности, кафедральный собор на Малой Грузинской улице.



Этим утром калитки и ворота во двор старейшего католического храма в Москве были закрыты. Внутри никого не видно и не слышно. Периодически приходили люди, которые хотели попасть на утреннюю мессу, но им никто не открывал. Через какое-то время у входа встал человек, который, по его словам, помогает служащим. Он стал объяснять прихожанам, что Храм Святого Людовика будет какое-то время закрыт по соображениям безопасности.

На это время в церкви была намечена месса на французском языке, поэтому туда сходились в основном живущие в Москве французы. Нередко приходили семьями с большим количеством детей. Отец одного из таких семейств внешне расстроен не был. В интервью «Эху Москвы» он отметил, что относится к решению церкви с пониманием и выразил надежду, что обстановка изменится: «Да, жалко, конечно , что это меньшинство мусульман так к этому относится, и из-за этого меньшинства мы живём в страхе… Вот так получается, надеюсь, что ситуация исправится скоро и мы сможем пойти на службу».

Похожее мнение высказал другой прихожанин, добавив, что всё равно намерен сегодня отметить важную для всех католиков дату: «Если есть проблемы с безопасностью, большие риски, то мы это принимаем. Нам очень тяжело, конечно, потому что воскресенье и еще больше, 1-ое ноября, это самый большой праздник. И мы будем самостоятельно тогда молиться… Мы будем продолжать, тем не менее, и если мы не можем сделать этого все вместе, то мы подождём лучших времён». При это он подчеркнул, что и его семья, и остальные верующие также, как и многие мусульмане, выступают против публикации карикатур на пророка. Прихожанин добавил, что верующие понимают, как это может шокировать.

Своим требованием о необходимости временного закрытия католического храма городские власти и правоохранительные органы показывают свою неэффективность. Свою точку зрения высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член комиссии по безопасности Мосгордумы Сергей Савостьянов. По мнению С.Савостьянова, закрытие храма говорит о том, что власти Москвы и в целом правоохранительные органы «достаточно неэффективны в обеспечении текущей жизнедеятельности города Москвы». «В частности, они не обеспечивают надлежащую безопасность в самом центре города. Ведь когда речь идет о каких-то несанкционированных акциях, пикетах, митингах, там моментально принимаются столь значительные по объему меры безопасности: подгоняются десятки автозаков, тысячи росгвардейцев способны оттеснять людей и тем самым обеспечивать функционирование коммуникаций дорог, организаций и учреждений», — отметил депутат. С.Савостьянов считает, что не следовало было закрывать католическую церковь, «необходимо было обеспечить правоохранительную безопасность». «Надо было усилить охрану, выставить оцепление, проводить профилактическую деятельность. Есть большой Центр по противодействию экстремизму, который очень хорошо работает, когда надо пресекать какие-либо движения или действия городских активистов: они их моментально изымают, еще у квартир встречают и не дают совершать какие бы то ни было действия. В данном случае должна была быть такая же методика применена к этим лицам, которые занимаются буллингом и подстреканием межрелигиозной розни в соцсетях. И после того, как совершены устные и письменные предупреждения, а человек совершает эти действия у костела, применять силовые методы. В данном случае у города есть все условия, силы и средства», — подчеркнул мундеп. Он также отметил, что в условиях периода «длительной турбулентности как мировой, так и внутрироссийской», необходимо научиться и подготовиться к тому, чтобы в самых непростых ситуациях власти города смогли бы обеспечить нормальную жизнь горожан при любом неблагоприятном развитии ситуации. Закрытие католического храма, а также посольств не создает уверенности в обеспечении жизнедеятельности города, — подчеркнул С.Савостьянов. «В настоящее время в связи с большим количеством и международных событий, и событий связанных с пандемией, в угоду сиюминутных проблем и опасностей нельзя закрывать сначала католические храмы, потом посольства государств, которые высказались как-то не так. Все это не создает уверенности и системности в обеспеченности жизнедеятельности города», — отметил С.Савостьянов.

В пятницу у французской дипмиссии в Москве, на фоне недавних терактов во Франции, прошла акция из-за высказываний президента страны Эммануэля Макрона о карикатурах на пророка Мухаммеда. Сегодня у здании дипмиссии на Большой Якиманке появились свежие цветы.