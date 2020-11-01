В МЧС сообщили во взрыве в одном из гаражей в подмосковных Мытищах

По сведениям ведомства, под завалами могут быть три человека, источник ТАСС сообщает, что одного из них только что спасли. ЧП произошло на улице Попова. Что стало причиной взрыва, спасатели не уточнили.
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