В Москве задержан мужчина, который выстрелил женщине в глаз из пневматического пистолета

В Москве, как передает ТАСС, задержан мужчина, который выстрелил женщине в глаз из пневматического пистолета. Это произошло в пятницу в подъезде жилого дома на Рогожском Валу. По словам источника агентства, нападавший также избил 30-летнюю женщину, она была госпитализирована. Причина конфликта не сообщается. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.
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