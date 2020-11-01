В Москве задержан мужчина, который выстрелил женщине в глаз из пневматического пистолета

В Москве, как передает ТАСС, задержан мужчина, который выстрелил женщине в глаз из пневматического пистолета. Это произошло в пятницу в подъезде жилого дома на Рогожском Валу. По словам источника агентства, нападавший также избил 30-летнюю женщину, она была госпитализирована. Причина конфликта не сообщается. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.