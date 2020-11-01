В правящей партии Грузии объявили, что по итогам выборов она сможет сама сформировать правительство

По предварительным данным, «Грузинская мечта» гарантированно получает 76 мест из 150 в парламенте, сообщил исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе. Выборы прошли накануне. Как сообщил один из лидеров «Единого национального движения» Никанор Мелия, лидеры оппозиции решили провести сегодня акцию в знак несогласия с итогами выборов – она пройдет днем на главной улице города – проспекте Руставели.