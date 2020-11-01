Канадская полиция задержала подозреваемого в нападении на прохожих у здания парламента

При этом полицейские призвали в «Твиттере» граждан в Квебеке оставаться дома, потому что расследование продолжается, передает РИА Новости. Отмечается, что подозреваемый был задержан около часа ночи по местному времени. Как передает телеканал СВС, нападавший был одет в средневековую одежду и убил двух человек, пятерых ранил. Сообщается, что он был вооружён холодным оружием, По одним данным, это был нож, по другим – меч.