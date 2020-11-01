Власти Сахалина решили прекратить субсидирование рейсов «Аэрофлот» и направить деньги на борьбу с коронавирусом

Это сообщили в пресс-службе правительства региона. Его председатель Алексей Беликов сказал, что в условиях пандемии нужно правильно распределять приоритеты. В региональном минтрансе отметили, что в связи с пандемией пассажиропоток значительно сократился и самолеты зачастую не были заполнены полностью.