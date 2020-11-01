Расследование пожара и взрыва в больнице в Челябинске взял на контроль Центральный аппарат СК

Расследование пожара и взрыва в больнице для заражённых коронавирусом в Челябинске взял на контроль Центральный аппарат Следственного комитета. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал от региональных следователей доложить ему обо всех деталях случившегося.

За ходом расследования уголовного дела, его возбудили по статье халатность, будут пристально наблюдать из Москвы. Руководство СК по Челябинской области должно отчитаться в том, как выясняют обстоятельства ЧП в больнице лично Александру Бастрыкину, сообщили в пресс-службе ведомства. Рядом с больницей в центре Челябинска, где лечились люди с коронавирусом, вчера произошел пожар, затем взрыв. На воздух взлетели кислородные баллоны, они хранились в пристройке. Пожар охватил клинику и жилой дом. Из больницы эвакуировали больше 150-ти человек с коронавирусом. Взрывной волной были выбиты около двухсот окон как в стационаре, так и в жилых домах поблизости. Пострадали почти 40 квартир, жильцов расселили, сообщает агентство ТАСС. К ЧП по предварительной версии привело аварийное состояние оборудования, это вызвало короткое замыкание. Минздрав региона сообщил, что все эвакуированные после пожара пациенты больницы живы, в том числе и три человека, которые находились в реанимации. После случившегося во всех больницах Челябинска проверят кислородное оборудование, сообщил глава региона Алексей Текслер.

Завтра в больнице, где произошло ЧП, начнется ремонт.