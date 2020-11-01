Полиция Франции поместила под стражу двух человек в рамках расследования теракта в Ницце, сообщает телеканал BFM. По словам источника, это мужчины 25 и 63 лет, которые находились в доме 29-летнего выходца из Туниса, задержанного накануне вечером в городе Грас на юге Франции. До этого полиция задержала трех человек, которые, предположительно, контактировали с главным подозреваемым. Под стражей находится и сам нападавший. Теракт произошел в четверг. 21-летний выходец из Туниса с ножом напал на прихожан собора в Ницце. По данным полиции, он убил трех человек.
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