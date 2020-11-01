В Москве по рекомендации властей сегодня закрыт католический храм из-за протестов мусульман у посольства Франции

В Москве по рекомендации властей сегодня закрыт католический храм из-за недавних протестов мусульман у посольства Франции. Среди прихожан церкви святого Людовика на Малой Лубянке немало французов. По случаю религиозного праздника – Дня всех святых — к закрытой церкви приходили люди.

Один из прихожан сказал корреспонденту «Эха Москвы», что сожалеет о решении временно закрыть храм, но относится к нему с пониманием. Прихожанин католической церкви также сказал, что не поддерживает публикацию карикатур на пророка Мухаммеда.

В пятницу у французской дипмиссии в Москве, на фоне недавних терактов во Франции, прошла акция из-за высказываний президента страны Эммануэля Макрона о карикатурах на пророка Мухаммеда.

Два других католических храма в Москве открыты, в частности, кафедральный собор на Малой Грузинской улице.