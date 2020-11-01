На Кипре с этого дня прекратила действовать программа предоставления гражданства в обмен на инвестиции

О таком решении власти страны сообщили в середине октября. Отмена выдачи паспортов в обмен на инвестиции произошла после скандала, вызванного расследованием телеканала Al Jazeera. Они получили подтверждение, что гражданство республики, а значит и ЕС, при наличии денег можно получить даже осужденному.