Суд в Кемерово оштрафовал местного жителя из-за видео о протестах в Хабаровске

Ролик под названием «Путинизм в отставку» Алексей Федоров опубликовал в июле на своем Youtube-канале. Как сообщает издание МБХ Медиа, суд признал его виновным в неуважении к Конституции и потребовал выплатить 30 тысяч рублей. Протесты в Хабаровске в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала продолжаются более трех месяцев