В России, по данным оперштаба, за неделю умерли почти 2200 человек с коронавирусом – это максимум с начала пандемии

В России, по данным оперативного штаба, за неделю умерли почти 2200 человек с коронавирусом – это максимум с начала пандемии. В стране за сутки выявили более 18 600 новых случаев заражения, что также является наибольшим значением с марта. Суточный прирост в Москве составил более 5260 человек, за сутки госпитализировали более 1100 пациентов, сообщили в городском штабе.