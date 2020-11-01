В канадском Квебеке вооруженный злоумышленник напал возле здания парламента на прохожих

В канадском Квебеке вооруженный, по одним данным, ножом, по другим — мечом злоумышленник напал возле здания парламента на прохожих. Погибли два человека, ранены не менее пяти.

На нападавшем, как сообщили в полиции Квебека, была средневековая одежда, в руках холодное оружие. Он атаковал людей в исторической части города. Инциденты, как передает телеканал CBC, произошли неподалёку от здания парламента. Есть погибшие и раненые. По информации канадской газеты Soleil, одной из жертв преступник перерезал горло. сообщается, что в руках у него был — в руках предмет, напоминающий меч или нож. Позже правоохранители отчитались, что подозреваемый в нападении и убийствах задержан. Он получил ранение и находится в госпитале. Машину предполагаемого преступника нашли рядом с одним из отелей. В салоне были канистры с топливом и холодное оружие. По данным Radio Canada задержанному около 25-ти лет. Мотивы нападения пока неизвестны. Полиция Квебека в твиттере призвала горожан оставаться дома. Инцидент стал уже вторым во франкоязычной провинции за последние дни. В пятницу в Монреале – крупнейшем городе Квебека полицейские застрелили темнокожего мужчину с ножом. Он пытался напасть на полицейских, его убили.

Ранее во Франции произошла серия нападений и убийств на фоне массового возмущения возмущением мусульман из-за публикаций в стране карикатур на пророка Мухаммеда.