В Москве в День Всех Святых закрыт католический храм из-за недавних протестов мусульман у посольства Франции

Из-за протестов мусульман возле посольства Франции в Москве католическую церковь святого Людовика на Малой Лубянке закрыли с 1 по 4 ноября по просьбе властей. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» канцлер римско-католической епархии в Москве Игорь Ковалевский. «Церковь святого Людовика закрыт с 1 по 4 ноября включительно решением архиепископа Павла Пецци по настоятельной рекомендации гражданских властей. Это связано с несанкционированными митингами у посольства Франции в Москве», — сказал канцлер. И.Ковалевский добавил, что Кафедральный католический собор на Малой Грузинской и католический приход Святой Ольги открыты. «Сегодня католическая церковь отмечает торжество Всех Святых — это достаточно крупный праздник, важный для верующих католиков. И завтра поминовение всех усопших. Поэтому закрытие церкви в эти дни для нас особо ощутимо. Верующие католики могут посетить богослужения в других католических приходах, в Кафедральном Соборе Непорочного Зачатия Святой Девы Марии, также в Католической церкви Святой Ольги», — сказал он.

Закрытый до 4 ноября храм Святого Людовика на Малой Лубянке — старейшая католическая церковь Москвы, прихожанами которой являются немало иностранцев, в том числе французы. В пятницу у французской дипмиссии в Москве, на фоне недавних терактов во Франции, прошла акция из-за высказываний президента страны Эммануэля Макрона о карикатурах на пророка Мухаммеда.