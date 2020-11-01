Власти Португалии объявили о введении карантина с 4 ноября

Ограничения будут действовать в тех районах, где зафиксировано более 240 случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч человек. То есть карантин затронет примерно 70% населения страны. Как сообщают местные СМИ, выходить из дома можно тем, кто идет на учебу, в магазин или к родственникам, которым необходима помощь. Также причиной может стать поездка на работу. Ранее во Франции правительство потребовало, чтобы жители не покидали дома без особой необходимости. Завтра карантин начнет действовать в Германии, с 5 ноября ужесточат ограничери я в Великобритании.
2020-11-01T10:37:06+03:00
2020-11-01T10:37:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:37, 01 ноября 2020
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