Власти Португалии объявили о введении карантина с 4 ноября

Ограничения будут действовать в тех районах, где зафиксировано более 240 случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч человек. То есть карантин затронет примерно 70% населения страны. Как сообщают местные СМИ, выходить из дома можно тем, кто идет на учебу, в магазин или к родственникам, которым необходима помощь. Также причиной может стать поездка на работу. Ранее во Франции правительство потребовало, чтобы жители не покидали дома без особой необходимости. Завтра карантин начнет действовать в Германии, с 5 ноября ужесточат ограничери я в Великобритании.