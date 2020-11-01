Джозеф Байден обвинил Дональда Трампа в страхе перед Владимиром Путиным

Кандидат в президенты от демократов заявил на предвыборном митинге в Детройте, что за головы американских солдат в Афганистане назначена награда, но президент США ни разу не сказал об этом в разговоре с российским лидером. В июне газеты New York Times и Washington Post написали о том, что якобы существует сделка между Москвой и запрещенной в России террористической организации «Талибан». В Кремле это отрицают. Трамп заявил, что не получал такую информацию от разведки.
2020-11-01T10:36:49+03:00
2020-11-01T10:36:49+03:00
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10:36, 01 ноября 2020
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