Глава Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах пожара в больнице Челябинска

Накануне там произошел взрыв кислородного баллона, были эвакуированы 150 человек. Пациентов и персонал разместили в здании стадиона, передает РИА Новости. Пострадавших нет было, но, по данным МЧС, огонь повредил в больнице два этажа.
2020-11-01T10:36:21+03:00
2020-11-01T11:22:14+03:00
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10:36, 01 ноября 2020
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