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10:35, 01 ноября 2020

В Грузии подсчитано более 80% голосов на парламентских выборах, продолжает лидировать правящая партия

Правящая партия «Грузинская мечта» продолжает лидировать на парламентских выборах в Грузии после подсчета 80,22% голосов избирателей (с 3086 избирательных участков из 3847). В частности, по данным ЦИК Грузии, «Грузинская мечта» на данном этапе по пропорциональной системе набирает 48,34% голосов.

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что, согласно данным ЦИК, политсила уже получает парламентское большинство.

«По пропорциональным спискам мы уже набрали 62 мандата. Что касается одномандатных округов, то минимум 14 (кандидатов партии — ред.) побеждают в первом же туре, что означает, что у нас уже есть 76 мандатов», — заявил Кобахидзе на брифинге. Всего в парламенте 150 депутатских мест. Для создания правительства необходимо иметь парламентское большинство.



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