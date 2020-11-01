Жириновский отказался извиняться перед Кадыровым

Владимир Жириновский отказался извиняться перед Рамзаном Кадыровым. Лидер ЛДПР сказал, что Россия светская страна и он не собирается спрашивать разрешения, когда и что говорить. Об этом политик сказал в эфире Youtube-канала «Соловьев Live». Ранее Рамзан Кадыров предложил Владимиру Жириновскому извиниться за свои слова о том, что главы регионов не должны вмешиваться в международную политику. Речь шла о высказываниях главы Чечни в адрес президента Франции Эммануэля Макрона на фоне недавних терактов в стране.