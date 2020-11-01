В Петербурге в полдень простятся с детским писателем, поэтом и переводчиком Михаилом Ясновым

Рожденный в первый послевоенный год после школы поступил в Ленинградский университет на вечернее отделение филфака. Параллельно работая в издательстве, начинал как грузчик и дослужился до старшего редактора. Диплом защитил по творчеству Велемира Хлебникова. Первая книга вышла в 74-ом, именно с середины семидесятых Яснов стал заниматься детской литературой. Михаила Давидовича вдохновляли всегда встречи с детворой, много лет с писателем Сергеем Махотиным вел передачи на радио о творчестве юных дарований. Многие из классиков французской поэзии переведены на русский Михаилом Ясновым, а стихи самого же Михаила Давидовича переведены на множество языков мира. Яснов руководил студией перевода при Французском культурном центре и был председателем секции литературного перевода Союза писателей.



Церемония прощания с Михаилом Ясновым начнется в 12 часов в морге Петербургской Клинической больницы N 122 имени Соколова по адресу улица Сантьяго-де-Куба, дом 7.