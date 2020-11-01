Власти Филиппин из-за тайфуна «Гони» эвакуировали около миллиона человек

Как передает британская медиакомпания «Би-би-си», тайфун этим утром обрушился на самый густонаселенный остров страны, где находится столица Манила. Скорость ветра в этот момент достигала 225 км/ч. Экстренные службы предупреждают об угрозе оползней и наводнений. Отмечается, что тайфун «Гони» — самый мощный ураган, обрушившийся на Филиппины, после тайфуна Хайян в 2013 году. Тогда жертвами стихии стали более 6 тысяч человек.