Россия возобновляет с этого дня авиасообщение с Японией

Полеты будут совершаться три раза в неделю. Два рейса отправятся из Москвы в Токио и еще один из Владивостока в японскую столицу. Сегодня намечен первый вылет из столицы Приморья, сообщает агентство PrimaMedia. Регулярные рейсы в Японию из Москвы начнутся со следующего четверга, сообщили в Аэрофлоте. Там уточнили: сначала летать будут раз в неделю, в дальнейшем дважды — по четвергам и субботам. Обратные рейсы намечены по субботам и воскресеньям. Возобновить авиасообщение с Японией премьер Михаил Мишустин распорядился в середине октября с учётом решений оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Там заверили, что с распространением коронавируса позволяет это сделать. Напомню, что с начала пандемии в марте Москва прекратила международное авиасообщение, за исключением вывозных рейсов. Начиная с августа, возобновились полеты в Великобританию, Турцию, Танзанию, Швейцарию, позднее Арабские Эмираты, Южную Корею и ряд других стран.

Помимо Японии, Россия намерена возобновить в этом месяце полёты в Сербию и на Кубу.