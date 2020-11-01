Во Франции взяли под стражу подозреваемого в нападении на православного священника

Пострадавший в свою очередь до сих пор находится в критическом состоянии.

Первый и пока что единственный подозреваемый взят под стражу накануне вечером после стрельбы в центре Лиона. Об этом французскому телеканалу BFM рассказал источник в прокуратуре. В то же время, утверждать, что именно этот человек был нападавшим, собеседник телеканала не стал.

Городское интернет-издание lyonmag.com уточняет, что полиция задержала подозреваемого в кафе в округе по соседству от того, где произошла стрельба, и оружия у арестованного при себе не было.

Неизвестный напал на 52-ухлетнего православного священника вчера в районе четырёх часов дня по местному времени. Преступник подошел к служителю сзади, когда тот закрывал двери в церковь, и дважды выстрелил ему в спину из ружья. Врачи борются за жизнь пострадавшего до сих пор.

Официально французские власти информацию о задержании подозреваемого еще не комментировали. Мэр Лиона ранее говорил, что мотивы нападавшего также еще не известны.

Нападение на священника в Лионе случилось через два дня после резни в стенах собора Нотр-Дам в Ницце. Там исламский террорист с ножом убил троих человек.

Это в свою очередь происходит на фоне массовой волны возмущений мусульман из-за публикаций во Франции карикатур на пророка Мухаммеда.